Antoine Griezmann a de nouveau porté l'Atlético Madrid, contre Getafe (2-0), permettant aux Madrilènes de s'approcher du leader barcelonais samedi lors de la 21e journée du championnat d'Espagne.

"Nous jouons bien (en 2019) tout en créant du jeu dans la moitié du terrain de l'adversaire. Nous ne reculons plus comme par le passé", s'est réjoui l'entraîneur Diego Simeone après la 6e victoire sur les sept derniers matches de Liga de son équipe.

Grâce à un but du Français Griezmann (27e) puis un second de Saul Niguez (37e), les Colchoneros confortent leur deuxième place, huit points devant le Séville FC, vainqueur plus tôt de Levante (5-0). Ils mettent aussi la pression sur Barcelone en revenant à deux points des Catalans, qui jouent à Gérone dimanche.

"Grizou" a continué de confirmer qu'il était l'homme du moment à Madrid. Lui qui avait marqué lors de six matches de suite toutes compétitions confondues au moins un but, avant d'être muet une semaine plus tôt lors de la victoire à Huesca (3-0), a retrouvé le chemin des filets en moins d'une demi-heure.

Bien servi par Thomas Partey dans la profondeur, il a ajusté Soria d'une frappe puissante à ras de terre pour l'ouverture du score, son dixième but de la saison en Liga.

- "Un bon match" -

"Le but de Griezman est la conséquence d'un jeu puissant et en profondeur, et celui de Saul le fruit d'une combinaison entre plusieurs joueurs. Nous avons fait un bon match contre Getafe qui n'a perdu qu'un match à l'extérieur", a ajouté Simeone.

Ce même Thomas, étincelant samedi, a également été à l'origine du deuxième but dix minutes plus tard en lançant magnifiquement Lucas Hernandez d'un ballon piqué.

Le latéral français a centré en une touche de balle, Kalinic a buté sur le gardien, mais Saul Niguez a repris victorieusement le ballon qui traînait. Les Madrilènes ont finalement fait complètement craquer nerveusement Getafe en seconde période: l'équipe de la banlieue sud de la capitale a terminé le match à neuf.

"La victoire est plus importante que mon but parce qu'elle nous permet de viser un nouvel objectif. Petit à petit, nous nous améliorons", a pour sa part commenté Saul Niguez.

La série continue donc pour l'équipe de Diego Simeone, meilleure défense du Championnat. Pour garder le rythme de son voisin, remonter sur le podium et revenir à cinq points de l'"Atléti", le Real Madrid (4e) est condamné à gagner dimanche chez l'Espanyol Barcelone.

Enfin, dans les autres matches du jour, Valence a fait la bonne affaire après sa victoire 3-0 devant Villarreal, 19e, ce qui le propulse au 7e rang, tandis que Leganés, 15e, et Eibar, 10e, n'ont pas pu se départager (2-2).