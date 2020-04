Le manager de Liverpool Jürgen Klopp et le capitaine des Reds Jordan Henderson ont adressé mercredi des messages de soutien aux familles des 96 supporters du club tués lors de la catastrophe du stade d'Hillsborough il y a 31 ans.

Un service commémoratif pour les victimes devait avoir lieu au stade d'Anfield mercredi, mais il a été reporté en raison des directives sur les rassemblements de masse en cette période de pandémie du coronavirus. "Aujourd'hui est la date la plus importante pour notre club de football chaque année", a déclaré Jürgen Klopp dans un message vidéo posté sur internet par le club. "Il était prévu que nous soyons ensemble à Anfield, mais ce n'est pas possible, la seule chose dont nous pouvons nous assurer, c'est que nous sommes dans les pensées les uns des autres", a souligné l'entraîneur allemand.



"Croyez-moi, vous avez nos pensées, vous avez nos prières et surtout vous avez notre amour. Vous ne marcherez jamais seuls", a-t-il assuré, en référence à la chanson devenue l'hymne du Liverpool FC. Le 15 avril 1989, au cours de la demi-finale de la Coupe d'Angleterre entre Liverpool et Nottingham Forest dans le stade d'Hillsborough, un mouvement de foule avait entraîné la mort de 96 personnes, compressées contre les grilles aux abords du terrain. Le commandant de police responsable de la sécurité du stade ce jour-là, David Duckenfield, a été déclaré en novembre dernier non coupable d'homicide par négligence grave.

"Aujourd'hui était un jour où, en tant que club, nous étions tous censés être réunis à Anfield pour honorer la vie de 96 personnes qui sont allées voir un match de football et ne sont jamais revenues à la maison", a indiqué pour sa part le milieu Jordan Henderson. Celui-ci dirige un fonds caritatif créé par des joueurs de Premier League pour aider le personnel des services de santé pendant la crise du nouveau coronavirus. "Comme toujours, nous sommes ensemble en esprit même si nous ne pouvons pas l'être en personne", a-t-il dit. Kenny Dalglish, qui était manager de Liverpool le jour de la tragédie, a également apporté son soutien. "C'est un jour où, avant tout, nous nous souvenons de ceux qui sont allés voir un match de football et ne sont jamais rentrés chez eux - ils ne seront jamais oubliés", a déclaré Dalglish, sorti de l'hôpital la semaine dernière après avoir été testé positif au Covid-19.