Les Catalans ont très peu de temps pour recruter un attaquant.

72 heures. C'est le temps dont dispose le FC Barcelone pour remplacer Ousmane Dembélé. Le couperet est tombé mardi pour le joueur formé à Rennes: sa saison est officiellement terminée. Opéré en Finlande à cause d'une d'une rupture du tendon au niveau de la cuisse droite, l'ailier supersonique ratera au moins les six prochains mois de l'année. Le Français de 22 ans, qui a déjà subi dix blessures depuis son arrivée de Dortmund durant l'été 2017, manquera la fin de saison avec le FCB et l'Euro avec les Bleus. Pour rappel, Luis Suarez ne devrait revenir dans l'équipe que d'ici le mois d'avril. Barcelone a donc perdu deux pointures en très peu de temps...

Pour remplacer le Français, les Blaugranas ont activé la piste du joker médical. Ce petit tour de passe passe permet au club d'exceptionnellement transférer un joueur blessé jusqu'à la fin de la saison par un autre joueur fit. Selon le média catalan Sport, le certificat d’indisponibilité de Dembouz a bien été reçu par la Ligue espagnole. Le Barça peut donc recruter un autre attaquant mais il jouit de très peu de temps pour dénicher la perle rare. Selon le média, Eric Abidal et les dirigeants auraient quatre pistes précises: Cristhian Stuani (Gérone), Angel Rodriguez (Getafe), Lucas Perez (Alavés) et surtout Willian José (Real Sociedad).

Sport affirme cependant que ses quatre pistes sont au point mort. Réussira ? Réussira pas ? Réponse dans trois jours...