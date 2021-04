L’heure est bientôt aux cotillons et au champagne. Alors que les cinq grands championnats sont entrés dans leur sprint final, certaines équipes pourraient fêter leur titre avec un peu d’avance dès ce week-end. S’il n’existe guère plus de suspense en Allemagne, en Angleterre et en Italie, les championnats français et espagnol n’ont jamais été aussi serrés. L’occasion de réaliser un point sur la situation dans le Big Five.