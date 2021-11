L'attaquant des Spurs n'est que l'ombre de lui-même cette saison. Sa forme et son état d'esprit conditionnent, comme toujours, le succès de son équipe. Et donc la réussite d'Antonio Conte.

L'an dernier, malgré le fait que les Londoniens ont terminé à la septième place, il avait terminé meilleur buteur (23 réalisations) et meilleur passeur (14 assists) de Premier League. Cette année, en dix apparitions en championnat, Harry Kane n'a fait trembler les filets qu'à une reprise et délivré qu'une seule passe décisive. D'ailleurs, ces deux actions ont été effectuées lors de la même rencontre, à Newcastle. Le capitaine de Three Lions a donc tourné à sec lors des neuf autres parties.