Coltiné au banc en début de saison, Aaron Ramsdale ne va pas attendre bien longtemps avant de prendre place entre les perches. Défaits (contre Brentford, Chelsea et Manchester City) lors de ses trois premiers matchs de Premier League, les Gunners sentaient comme un parfum de crise arriver dans ses travées. Pourtant les Londoniens vont rapidement renverser la vapeur et être toujours invaincus depuis septembre toutes compétitions confondues (9 matchs, 7 victoires et 2 nuls).