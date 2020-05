Les acteurs du football professionnel néerlandais se sont mis d'accord sur une réduction collective des salaires qui devrait permettre, selon les estimations, d'épargner 35 millions d'euros, de quoi compenser quelque peu les conséquences pour les clubs de la crise du coronavirus.

L'accord est intervenu entre le patronat, les syndicats des joueurs et des entraîneurs. La fédération néerlandaise et ses composantes soutiennent cet accord que les acteurs définissent comme "historique".

Cet accord reprend des recommandations et des clauses contraignantes. Pour ce qui est, notamment, des salaires, plus il est élevé, plus le pourcentage concédé est élevé pour les joueurs et les membres du staff, suivant un pourcentage allant de 2,5 à 20 %. Cet accord vaut en principe jusqu'au 1er janvier 2021.

La fédération néerlandaise avait estimé à 300 millions d'euros la perte de revenus en raison de l'arrêt définitif de la saison aux Pays-Bas.