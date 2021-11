Suite à l'affaire Hamraoui, cette joueuse du PSG agressée à coups de barre de fer, Eric Abidal a reconnu qu'il avait entretenu une liaison adultérine avec la joueuse lorsqu'elle évoluait à Barcelone. Par conséquence, sa femme Hayet Abidal a demandé le divorce.

Sur son compte Instagram, l'ex directeur sportif du Barça a demandé pardon à sa femme.

"Hayet Abidal, pardonne-moi. Peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie, et surtout la mère de nos merveilleux enfants, écrit l'ancien défenseur. Je mérite cette humiliation, même si elle me tue vivant. El hamdouli'Allah. An sha' Allah un jour tu me pardonneras."

Le 4 novembre dernier, Kheira Hamraoui avait été agressée à coups de barre de fer alors qu'elle se trouvait avec sa coéquipière Aminata Diallo. Cette dernière avait été suspecté d'avoir commandité l'agression.

Après 48 heures de garde à vue, la joueuse du PSG avait été libéré et la police s'orientait vers le motif d'une vengeance de la part de l'entourage d'Hayet Abidal suite à la liaison lors de leur passage commun à Barcelone entre Eric Abidal et Hamraoui avouée officiellement quelques jours plus tard.