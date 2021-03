Le grand nettoyage du noyau catalan va se poursuivre cet été. Si l'effectif s'est nettement rajeuni, notamment grâce aux éclosions des jeunes Pedri, Ansu Fati, Oscar Mingueza ou Ronald Araujo, le match aller face au PSG aura montré qu'il est toujours traumatisé par les débâcles européennes de ces dernières saisons. Dans cette optique, Joan Laporta et son équipe ont déjà commencé à travailler pour renforcer l'effectif au plus vite.

Un joueur de premier plan est visé en défense. Il pourrait s'agir de David Alaba, qui a déjà annoncé qu'il quitterait le Bayern Munich à la fin de la saison. Pressenti du côté du Real Madrid en janvier, la donne aurait changé depuis l'élection de Laporta. Lundi, le quotidien Bild écrivait déjà que Barcelone était une piste très sérieuse pour le défenseur. Selon Mundo Deportivo, une réunion secrète s'est même tenue la semaine dernière entre le président et l'agent du joueur autrichien, qui n'est autre que Pini Zahavi. Le journal catalan évoque même un "pacte verbal" entre toutes les parties. Le gros obstacle sera toutefois le salaire du joueur, alors que la masse salariale du Barça est déjà conséquente.

A côté de ça, Barcelone travaillerait aussi sur l'arrivée d'un attaquant. Mundo Deportivo cite le nom de Kun Agüero, qui arrive lui aussi en fin de contrat à Manchester City. Outre le fait qu'il soit libre, il constitue également un argument de taille pour convaincre Lionel Messi de rester au Camp Nou car les deux joueurs sont amis. Agüero serait prêt à baisser son salaire, à condition toutefois d'obtenir une grosse prime à la signature.

Par ailleurs, la précédente direction avait déjà bouclé un accord avec Eric Garcia. Formé à la Masia, le défenseur des Citizens a été proche de revenir à deux reprises, l'été dernier et cet hiver, mais l'état des finances barcelonaises n'avait pas permis de finaliser le deal. Cette fois, Garcia sera bel et bien libre le 30 juin et plus rien n'empêche son retour. A moins que la nouvelle direction décide de ne pas le recruter, ce qui parait tout de même peu probable.





Des départs attendus

Evidemment, tout le club est suspendu à la décision de Lionel Messi. Quittera-t-il son club de toujours ? L'arrivée de Laporta a probablement augmenté les chances de le voir rester. D'autres départs sont à prévoir, peut-être même des "noms", histoire de soulager la masse salariale. Selon RAC1, le président entend trouver des accords avec les joueurs excédentaires. Aucun nom n'est cité mais Coutinho et Griezmann ont peut-être du souci à se faire.

En revanche, la prolongation du contrat d'Ousmane Dembélé, dont le profil est très apprécié par Laporta, serait une priorité, à en croire le journaliste Fabrizio Romano, toujours très bien informé.





Quel coach ?

Reste la question du coach. Pour l'heure, rien n'indique que Ronald Koeman ne sera plus là la saison prochaine, surtout s'il gagne la Copa del Rey, où son équipe s'est qualifiée pour la finale. Et peut-être parviendra-t-il à créer la surprise en Liga, où ses joueurs n'ont plus perdu depuis le 5 décembre en prenant 42 points sur 48 ? Malgré la claque subie en C1 face à Paris, la cote du coach batave n'a jamais été aussi élevée.