D'habitude, on voit les gardiens monter aux avant-postes pour tenter d'égaliser dans les arrêts de jeu. Mais entre West Bromwich et Liverpool, Alisson s'est offert une virée dans le rectangle adverse alors que le score était de 1-1. Inconscient ? Oui et non. En cas de nul, Liverpool serait resté à trois points de la 4e place de Chelsea, à deux journées de la fin.En arrachant la victoire d'un joli coup de tête, le portier brésilien replace les Reds un un petit point des Blues et d'une qualification pour la C1. Ou comment joindre l'utile à l'agréable...