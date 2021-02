La nouvelle pépite du Bayern Munich, qui a encore marqué un but ce mardi soir en Ligue des Champions contre la Lazio de Rome, avait la possibilité de porter les couleurs de l'Allemagne, où il est né, ou de l'Angleterre, où il a vécu.

Durant ses classes de jeune, il a joué avec la sélection allemande jusqu'en U16, moment qu'il a choisi pour jouer avec l'Angleterre.

A seulement 17 ans, le milieu de terrain qui a déjà fait 27 apparitions avec les Bavarois, a fait un choix. Et ce sera l'Allemagne !

"J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Qu'est-ce qui est le mieux pour mon avenir ? Où ai-je le plus de chances de jouer ? En fin de compte, je viens d'écouter le sentiment que sur une longue période, le temps me disait que c'était la bonne décision de jouer pour l'Allemagne, le pays dans lequel je suis né, a-t-il déclaré à The Athletic. Pourtant, ce n'était pas une décision facile pour moi", réagit-il à The Athletic. "L'Angleterre est ma maison pour moi. Il est difficile de trouver des mots sur ce que l'Angleterre signifie pour moi car j'ai tellement de souvenirs liés à des émotions très positives. J'ai un cœur pour l'Allemagne et un cœur pour l'Angleterre. Les deux cœurs continueront de battre."