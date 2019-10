Le Bayern Munich, où souffle un mauvais vent de crise depuis quelques matches, a provisoirement pris la tête de la Bundesliga samedi, mais sa victoire laborieuse contre le promu Union Berlin n'aura pas dissipé les doutes.

A domicile, le champion en titre s'est imposé 2-1 grâce à des buts de Benjamin Pavard (13e) et Robert Lewandowski (53e). Manuel Neuer a arrêté un pénalty (58e) et en a encaissé un autre (86e).

Avec 18 points, les Bavarois devancent Fribourg (17 pts), vainqueur de Leipzig (2-1) et Dortmund (16 pts) tenu en échec à Schalke 0-0 dans le derby de la Ruhr.

Les deux leaders précédents, Mönchenglabach et Wolfsburg (16 pts chacun) jouent dimanche à domicile, respectivement contre Francfort et Augsbourg, et repasseront en tête en cas de victoire.

Le Bayern sous pression

Mercredi, après une autre victoire poussive en Ligue des champions contre l'Olympiakos (3-2), le patron du club Karl-Heinz Rummenigge avait sermonné ses joueurs, et avait exigé d'eux qu'ils entrent "concentrés et motivés" sur la pelouse ce samedi contre l'Union.

La presse allemande, de son côté, avait recommencé à mettre en doute le coach Niko Kovac, qui a lancé vendredi en conférence de presse un plaidoyer pour "le respect" des entraîneurs.

Le Bayern a ouvert le score rapidement. Benjamin Pavard a marqué dès la 13e minute un but somptueux, un peu semblable à celui qui avait été désigné "plus beau but du Mondial 2018", une reprise sans contrôle de demi-volée d'une vingtaine de mètres.

Robert Lewandowski a ensuite écrit l'histoire en marquant à la 53e minute: le Polonais a marqué au moins une fois lors des neuf premières journées, exploit inédit en Bundesliga, pour un total de 13 buts en championnat cette saison.

Puis le Bayern, qui avait concédé deux buts à chacune de ses cinq dernières sorties, est retombé dans ses incertitudes. Il n'a pas concrétisé plusieurs occasions franches, et a surtout concédé deux pénalties en fin de match. Manuel Neuer a repoussé le premier (58e), mais le deuxième, consécutif à une faute de Pavard, est allé au fond (86e).

Dortmund et Leipzig calent

Les deux autres prétendants sérieux au titre de champion, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig, sont au ralenti.

Le partage des points 0-0 de Dortmund à Schalke, dans le toujours très disputé derby de la Ruhr, n'est pas un résultat honteux en soi: mais c'est le quatrième nul en cinq matches de Bundesliga, et l'équipe venait de se faire battre 2-0 mercredi par l'Inter Milan en Ligue des champions.

"Nous devons mieux jouer en attaque, nous investir plus, il nous manque la légèreté, a déploré le capitaine du Borussia Marco Reus, il faut continuer à travailler, à jouer agressivement, et si nous gagnons des matches la légèreté reviendra".

Leipzig, qui se déplaçait sur la pelouse du solide Fribourg, n'a pas su concrétiser une domination outrageuse. Fribourg a ouvert le score sur son premier tir dans le temps additionnel de la première période, par Nicolas Höfler. Leipzig avait alors déjà tiré 13 fois au but!

Nils Petersen, pour Fribourg, a profité d'un contre à la 90e minute pour doubler la mise (2-0), et l'international du RB Lukas Klostermann a marqué deux minutes plus tard (2-1, 90+2). Leipzig se retrouve provisoirement 6e, à trois points du "Rekordmeister".