Alors que les joueurs du PSG ont repris le chemin des terrains en capitale française, Neymar est toujours au Brésil.

Et il s'y sent bien visiblement. Le Brésilien a pris du bon temps et a partagé un foot-volley entre amis.

Pendant ce temps-là, ses coéquipiers du PSG travaillent sous les ordres de Thomas Tuchel

Thomas Meunier était, lui aussi, de la partie.

"Le Paris Saint-Germain a constaté que le joueur Neymar Jr ne s'était pas présenté à l'horaire et au lieu convenus, et ce sans en avoir été autorisé au préalable par le Club", avait publié le club lundi sous forme de communiqué. Ce à quoi le père de Neymar avait répondu: "Nous avons à la fois des agendas commerciaux et institutionnels", expliquait-t-il à RMC Sport. "Ces dates étaient fixées il y a un mois et le PSG était informé. L'institut Neymar organise cet événement (de fin d'année) depuis cinq ans et tout le monde en connaît les dates. [...] Le 10 juillet, nous avons programmé les invitations pour l'événement de l'institut. Le 13, il y a le Neymar Jr's Five. Après ces dates, il sera présent le 15 juillet, de façon normale, comme rapporté au club depuis des semaines."