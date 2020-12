Alphonso Davies a été élu jeudi Joueur canadien de l'année 2020. Le latéral du Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des Champions avec les Munichois, a devancé Jonathan David, passé de La Gantoise à Lille l'été dernier et lauréat en 2019.

Davies, 20 ans, avait déjà remporté le titre de Joueur de l'année en 2018. Il ne pouvait pas passer à côté d'un seconde récompense nationale après un exercice ponctué par cinq trophées avec le Rekordmeister.

"Voir ce qu'Alphonso Davies a accompli cette année est inspirant pour la prochaine génération de joueurs", a déclaré John Herdman, entraîneur de l'équipe nationale canadienne. "Ses réalisations ont rehaussé la barre de notre sport (...) et il a aidé à placer notre pays sur la carte mondiale du football. Alphonso doit être félicité pour la passion et l'esprit avec lesquels il joue, mais aussi pour sa capacité à se lier avec les gens à l'extérieur du terrain. Il est un véritable ambassadeur pour notre sport au Canada et sur la scène internationale."

Alphonso Davies et Jonathan David, transféré pour un montant record à Lille l'été dernier, sont les fers de lance du Canada, pays qui organisera le Mondial 2026 conjointement avec les États-Unis et le Mexique.

L'attaquant Tomasz Radzinski, ancien du Sporting d'Anderlecht, avait été élu Joueur canadien de l'année en 1998.