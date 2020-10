Le 13 septembre dernier, Marseille battait le PSG au Parc des Princes. Au delà du résultat, le match a été entaché de nombreuses polémiques dont une bagarre générale en fin de rencontre. Cette dernière a été provoquée par une altercation entre Neymar qui accusait Alvaro de racisme. Seulement, aucune image n'a permis de corroborer les propos de la star du PSG.

Depuis plusieurs semaines maintenant, les deux joueurs se font une guerre par médias interposés. Ce mardi, c'est au tour d'Alvaro de revenir sur cet épisode. "Nous avons passé un mauvais moment, pas seulement moi, ma famille et mon entourage. Si je lui avais dit quelque chose, cela serait apparu devant toutes les caméras" a-t-il commencé sur les ondes de Onda Cero, une radio espagnole.

L'ancien de Villarreal a une autre explication afin de comprendre le comportement du joueur parisien. "J'étais supérieur à Neymar dans ce match, je l'ai fait sortir de ses gonds et il a été impuissant ce jour-là. Il faut savoir digérer les défaites, il faut savoir perdre et savoir quand les choses ne sont pas bien faites", a poursuivi le défenseur de 29 ans.

Il est également revenu sur les propos de Neymar pendant la rencontre. "Le match en général était assez regrettable, avec toutes sortes de provocations. Neymar m'a dit qu'il gagnait en un jour ce que je gagne en un an, et c'est vrai. Je lui ai dit que j'étais très content de mon salaire. Tout le match de Neymar ce jour-là était regrettable, plein de provocations. Je n'ai fait aucune insulte raciste, je ne permettrai pas que ma carrière de footballeur et que ma personne soient humiliées. Neymar ne mérite rien de moi, ni mon respect ni autre chose."

On attend avec impatience la réponse de Neymar dans ce feuilleton qui pourrait durer encore longtemps. Le match retour entre les ennemis sacrés risque d'être très chaud !