Cent quarante-quatre sélections. Soit trente-trois de plus que le mythique Andreï Shevchenko. Trois titres de champion d’Ukraine, quatre Coupes d’Ukraine avec le Shakhtar, deux titres de champion de Russie avec le Zenit où il a aussi remporté la Coupe de l’Uefa et la Supercoupe d’Europe avec Nicolas Lombaerts, mais, surtout, deux doublés Championnat - Coupe d’Allemagne et une Ligue des champions décrochés avec Daniel Van Buyten au Bayern.