André Villas-Boas annonce lui-même son départ de l'OM en fin de saison: "Cela contredit un peu ce que dit la direction mais c'est la fin" Championnats étrangers N. Ch. Scène plutôt inhabituelle, ce vendredi, lors de la conférence de presse d'André Villas-Boas... © Belga

Le football moderne nous a habitués à des conférences de presse complètement cadenassées, avec des journalistes qui posent plusieurs fois les mêmes questions et des entraîneurs, joueurs ou dirigeants qui pratiquent la langue de bois. Pourtant, les supporters de l'Olympique de Marseille n'ont pas été déçus, ce vendredi.



Alors qu'une question lui était posée sur son avenir, André Villas-Boas s'est montré étonnamment cash: "Bien sûr, oui je pense que je partirai au terme de mon contrat, dans cinq mois. Au vu de la position dans laquelle nous sommes, c'est plutôt normal. Par rapport aux prestations de cette année, aussi. Cela contredit un peu ce que dit la direction mais c'est la fin."



Et d'ajouter: "Je ne pense pas que la direction me proposera une prolongation. On est tous d'accord pour cette fin de collaboration. On est à une distance abyssale du podium, à 15 points des objectifs fixés cette saison. Je ne vais pas remettre ça en question. La saison prochaine sera une année zéro pour ce club, avec un nettoyage total. C'est bien de créer des bonnes bases pour la suite."



Si l'entraîneur a pris les devants sur cette communication, le club ne pourra pas lui reprocher d'avoir craché dans la soupe ni d'avoir fui ses propres responsabilités.