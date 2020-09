La silhouette n’a pas changé. Toujours aussi svelte. Pas plus que le visage barbu et émacié. Et la chevelure demeure impeccable. Mais, à 41 ans, Andrea Pirlo n’est plus le maestro qui a enchanté l’AC Milan (2001-11) et la Juventus (2011-15).

Le voilà désormais dans le costume du Mister même s’il préfère le t-shirt à la chemise. Ce qui ne l’a pas empêché d’être élu coach le plus sexy de Serie A par un site de rencontre. Lui qui est aussi le plus attendu de tout le championnat.