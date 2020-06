L'ancien génial milieu de terrain va devenir coach de l'équipe U23 de la Juve.

Andréa Pirlo va devenir l'entraineur de l'équipe B de la Juve. selon Sky Italia. Celui qui a porté les couleurs des Bianconeris entre 2011 et 2015 va entamer sa carrière de coach là où s'est terminée sa carrière européenne de joueur.

L'équipe U23 de la Juve évolue actuellement en Série C et vient de remporter la Coupe d'Italie Lega Pro et peut encore rêver d'une promotion en Serie B.

Le parcours de Pirlo commencera donc par entraîner l'équipe B de son club, comme Zidane et Guardiola avant lui.