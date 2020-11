L'Anglais s'est trouvé une âme de créateur sous les ordres de Mourinho. Si bien que Carragher le voit comme le deuxième meilleur passeur de Premier League, derrière KDB.

En 2015, alors qu'il commençait à s'affirmer sur la grande scène, Harry Kane choisissait de troquer le numéro 18 de Tottenham. Non pas pour le 9, mais bien pour le 10. Cette décision n'était certainement pas le fruit du hasard et revêtait une signification particulière. Il voulait porter le même numéro qu'une de ses idoles de jeunesse : Teddy Sheringham. L'ancien joueur de Tottenham, qui est aussi passé par Manchester United notamment, occupait le rôle d'attaquant secondaire et était avant tout réputé pour ses qualités de créateur.

Cinq années plus tard, Kane ressemble de plus en plus à son héros d'enfance. Celui qui a toujours eu comme tâche première de trouver le chemin des filets pour les Spurs s'est effectivement transformé en rampe de lancement de luxe pour ses coéquipiers (...)