Le défenseur le plus cher de l'histoire du football vit un début de saison cauchemardesque, quel que soit le maillot qu'il endosse.

Suite à leurs deux succès face au Pays de Galles (3-0) et aux Diables (2-1), les Anglais abordaient la rencontre contre le Danemark plus confiants que jamais et avec l'ambition de conclure le rassemblement de manière parfaite.

Trente minutes à peine après le coup d'envoi, ce qui devait être une belle soirée pour les Three Lions s'est brusquement muée en cauchemar éveillé quand Harry Maguire héritait (déjà) de son second carton jaune. Le capitaine de Manchester United avait à peine regagné les vestiaires quand le Danemark obtenait un penalty permettant à Eriksen d'inscrire le but victorieux. La défaite mettait fin à une série d'invincibilité longue de deux ans à Wembley pour les hommes de Southgate.

La presse et les supporters n'ont pas dû scruter les quatre coins du terrain pour désigner le coupable. La tête de Maguire décorait toutes les Unes et tous les sites web du Royaume de Her Highness.

"Harry Maguire semblait dépourvu de toute confiance", écrivait la BBC. "La misère de Maguire s'aggrave", titrait The Independent. "La carte rouge de Maguire contre le Danemark encapsule la période misérable (...)