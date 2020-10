Lors du match de Ligue des Nations contre l'Ukraine, la pépite de Barcelone est devenu le premier joueur à inscrire, à 17 ans et 311 jours, un but pour l'équipe nationale espagnole.

Mais ce n'est pas tout, fin août 2019, c'est aussi lui qui devenait le plus jeune buteur du Barça en Liga. Et 1( jours plus tard, c'est lui qui inscrivait son nom au palmarès du plus jeune buteur au Camp Nou. Quelques jours plus tard, il était le plus jeune joueur à disputer un match de Ligue des Champions et en décembre dernier il devenait le plus jeune buteur de la Coupe aux grandes oreilles.

Maintenant, Ansu Fati peut chasser un autre record. Avant d'atteindre la majorité (le 31 octobre 2020), l'ailier virevoltant et adroit devant le but pourrait bien être le joueur de moins de 18 ans à inscrire le plus de buts. Actuellement, il en est à 9 réalisations en 25 rencontres de Liga pour le compte du Barça. Il doit donc dépasser le record établi par Pablo Pombo-Quintana, qui lors de la saison 1933-1934, avait inscrit 11 buts, comme le rapporte Marca. Il faudrait donc trois nouveaux buts en championnats à Fati, qui avait déjà inscrit un doublé lors du premier match du Barça en championnat.





10 buts en 15 tirs cadrés

Autre chiffre impressionnant: celui de son rendement ! Selon des chiffres révélés par Cadena SER, Ansu Fati, auteur de dix buts toutes compétitions confondues avec les Blaugranas, n'a eu besoin que de... 15 tirs cadrés pour marquer.

Un joli ratio de deux buts inscrits tous les trois tirs cadrés.