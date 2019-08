Ce qu'a vécu le jeune Ansu Fati, 16 ans est digne d'un conte de fée. Après être monté au jeu à 10 minutes de la fin face au Bétis Séville, l'attaquant a une nouvelle fois reçu sa chance face à Osasuna. Cette fois, il est monté au retour des vestiaires alors que le score était de 1 à 0 en faveur d'Osasuna.

Et six minutes à peine après être monté au jeu, il a égalisé d'une magnifique reprise de la tête. À 16 ans et 304 jours, il devient donc le plus jeune buteur de l'histoire du Barça et le troisième plus jeune buteur de l'histoire de LaLiga derrière Fabrice Olinga (16 ans et 98 jours), aujourd'hui à Mouscron et Iker Munian (16 ans et 289 jours).

Malgré ce but, le FC Barcelone n'a pu faire mieux qu'un partage 2-2 face à Osasuna.