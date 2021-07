Arrivé le 14 juillet 2019 avec les statuts de champion du monde et de meilleur joueur de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann ne pensait probablement pas qu’il allait déjà devoir faire ses valises deux années plus tard. Le FC Barcelone non plus. À 30 ans, l’international français s’apprête pourtant à quitter le club dans lequel il n’est jamais parvenu à faire l’unanimité. Chronique d’un échec qui n’était pas imprévisible.



(...)