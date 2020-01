L’accueil sera forcément moins bouillant. Parce que le charme des premières retrouvailles avec l’Atletico s’est évaporé. Parce que l’ambiance vénéneuse qui avait régné au Wanda Metropolitano le 1er décembre dernier sera nettement plus policée à Jeddah, où Antoine Griezmann va se retrouver pour la seconde fois face à son ex l’esprit plus libéré.

(...)