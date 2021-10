Du côté d'Old Trafford, l'heure n'est pas à la réjouissance. Après s'être fait marcher dessus par les Reds de Jurgen Klopp, les Mancuniens se retrouvent 7ème au classement à 8 unités déjà de Chelsea, 7 de Liverpool et 6 de Manchester City. Autrement dit, les chances de titre sont minces.

Pourtant, Manchester United a une solide équipe sur papier. Mais les Red Devils ressemblent plus à une somme d'individualités plutôt qu'à un collectif bien huilé comme c'est le cas chez les équipes du trio de tête.

Et dans ces cas-là, c'est souvent l'entraîneur qui est pointé comme responsable.

Avant le match de Ligue des Champions contre l'Atalanta, la pression était déjà bien présente sur les épaules de Solskjaer. Mais la remontada a éteint quelque peu les rumeurs d'un C4. Mais après la débâcle de ce week-end, à domicile face à Liverpool, les jours du tacticien norvégien semblent comptés.

Plusieurs sources émanant du vestiaire de Manchester auraient révélé à The Guardian que certains joueurs remettent Solskjaer en question. S'ils apprécient ses qualités humaines, ils reprocheraient au Norvégien ses lacunes tactiques.

L'arrivée d'Antonio Conte sur le banc de Manchester est de plus en plus annoncée. C'est Sky Sports, via ses deux journalistes reconnus, Fabrizio Romano et Gianluca Di Marzio qui sort cette petite bombe.

"Il n’y a aucun doute sur la décision d’Antonio Conte, et ce depuis des jours", écrit Romano sur Twitter. Le journaliste affirme que l'Italien, actuellement sans club, est prêt à relever le défi et qu'il désire le poste.

Reste plus qu'à savoir quand Ole Gunnar Solsjkaer sera mis dehors du club pour lequel il a inscrit 126 goals en 365 rencontres. Mais cela semble être une question de jours...

Précisons encore que d'autres candidats sont également avancés par la presse britannique. Les noms de Zinedine Zidane, Laurent Blanc et Erik Ten Hag circulent notamment.