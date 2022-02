Antonio Conte ne trouve pas la solution à Tottenham: "Je suis trop honnête pour fermer les yeux et continuer à toucher mon salaire" Championnats étrangers N. Ch. L'entraîneur italien a fait son autocritique après la défaite contre Burnley. © Belga

Ce mercredi soir, trois matches en retard de Premier League se disputaient pendant que les huitièmes de finale de Ligue des Champions attiraient tous les regards. Pendant que Liverpool battait sèchement Leeds (6-0) et que Crystal Palace s'imposait à Watford (1-4), Tottenham subissait un nouveau revers sur la pelouse de Burnley: 1-0. S'enfonçant dans le ventre mou du classement.



De quoi fâcher Antonio Conte: "Quatre défaites en cinq matches, c'est la première fois de ma carrière que je vis ça. C'est inadmissible. Je suis venu à Tottenham pour passer un cap avec le club mais je ne suis peut-être pas aussi bon que les gens pensent."



L'autocritique de l'ancien entraîneur de l'Inter se poursuit: "Je fais tout ce que je peux pour inverser la tendance mais la situation reste inchangée. Le club doit faire une évaluation, aussi sur moi. Je suis trop honnête pour fermer les yeux et continuer à toucher mon salaire. Je ne peux pas accepter cette situation qui n'est bonne pour personne."



Entre les lignes, on comprend qu'Antonio Conte, qui se dit "très désolé pour les supporters", considère la possibilité de quitter le club. Pourtant, les Spurs ne sont qu'à sept points des places qualificatives pour la Champions League, avec deux matches en retard.