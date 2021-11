Malgré la relégation subie avec Bournemouth, la belle réputation de l'Anglais demeure intacte de l'autre côté de la Manche. Klopp le considère comme "un des meilleurs entraîneurs qu'il a rencontrés".

Depuis la reprise du club, en grande partie par le fonds souverain saoudien, le climat qui règne autour de Newcastle en est un d'excitation et de positivité - en tout cas, du côté des supporters. D'autant plus après les déclarations d'Amanda Staveley qui a mené les négociations avec Mike Ashley et qui détient 10% du club avec son mari, Mehrdad Ghoudoussi. "Voulons-nous gagner le titre dans les cinq ou dix prochaines années ? Oui", a confié la nouvelle figure des Magpies. "Nous voulons des trophées. Mais les trophées requièrent de l'investissement, du temps, de la patience et une équipe qui fonctionne."

Encore fallait-il trouver à qui confier les clés de l'équipe la plus ambitieuse (et riche) de Premier League. Antonio Conte, Zinédine Zidane, Unai Emery, Roberto Martinez… La liste des prétendants cités par les médias britanniques pour succéder à Steve Bruce sur le banc n'aurait pu faire saliver davantage les fidèles de St James Park.

Finalement, ils devront se mettre derrière Eddie Howe, 43 ans à peine (mais il compte plus de 13 ans de métier au niveau professionnel)...