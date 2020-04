Le ministre italien des Sports estime qu'une reprise de la saison est très peu probable.

Après les Pays-Bas la semaine dernière, la France est devenue ce mardi le deuxième pays a arrêté définitivement la saison de football. Mais d'autres pays pourraient rapidement suivre comme l'Italie. Si selon les prédictions, la Serie A espérait reprendre ses droits dans le courant du mois de juin, ce scénario semble de plus plus incertain et selon le ministre italien des Sports, Vincenzo Spadafora, le président de la Serie A devrait lui demander dans les prochains jours de "stopper définitivement le championnat pour cette saison."

Pour l'heure, selon le dernier décret du gouvernement, les entraînements pourraient reprendre le 18 mai prochain et non le 4 mai comme annoncé précédemment par les autorités. "Cependant, j'ai toujours dit que reprendre les entraînements ne signifiait pas nécessairement reprendre la saison. Je vois la reprise de la Serie A comme une possibilité de plus en plus incertaine", a poursuivi le ministre italien des Sports au micro de la chaîne de télévision La7.

"Les joueurs veulent reprendre les entraînements, et je peux les comprendre, mais si j'étais un président de club, je penserais davantage à comment débuter la saison prochaine en toute sécurité", a-t-il poursuivi estimant que d'autres pays suivront incontestablement l'exemple de la France dans les prochains jours et mettront un terme prématuré à leur saison.

Mais à l'heure qu'il est, la Bundesliga, LaLiga et la Premier League espèrent tous reprendre dans les prochaines semaines et terminer leur compétition.