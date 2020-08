Si les fidèles de l’Emirates Stadium ont eu le privilège de fêter deux trophées en un mois, ils peuvent avant tout remercier Pierre-Emerick Aubameyang. Comme lors de la finale de la FA Cup (victoire 2-1 face à Chelsea), le Gabonais était déterminant ce samedi lors de la victoire contre Liverpool en Community Shield. Cette fois, il n’y est pas allé de son doublé, mais a inscrit le seul but des Gunners avant de transformer le penalty victorieux.

“Je veux construire l’équipe autour de lui”, confiait Arteta, début août.

Face aux Reds, l’entraîneur avait tenu parole : sa stratégie était bel et bien centrée autour de son attaquant vedette. En s’appuyant sur une solide organisation défensive, l’Espagnol misait sur les contres et, plus précisément, sur la vitesse, l’instinct et les appels de balle astucieux d’Aubameyang pour faire mal à Van Dijk et compagnie. Un plan qui ne tardait pas à porter ses fruits puisque son fer de lance ouvrait les compteurs dès la 12e minute de jeu. En profitant des espaces laissés par l’arrière-garde des Reds, le Gabonais trompait Alisson d’un magnifique enroulé à l’entrée de la surface.

Les Londoniens luttaient ensuite courageusement pour contenir les assauts adverses. Incapable d’ouvrir une brèche dans la défense des Gunners, Klopp lançait désespérément tous ses éléments offensifs sur la pelouse. À une vingtaine de minutes du terme, Minamino réussissait enfin à traduire la domination des siens en but quand il inscrivait son premier but officiel pour Liverpool.

Sur un pied d’égalité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes devaient se jouer le premier trophée de la nouvelle saison aux tirs au but. Un petit jeu qui voyait Arsenal s’imposer grâce au coup de pied victorieux d’Aubameyang.

Il a marqué 39% des buts d'Arsenal la saison dernière

Auteur d’une performance XXL, le Gabonais l’a à nouveau démontré : il est la pièce maîtresse de l’échiquier d’Arteta. Sa présence dans le onze est d’une importance inestimable pour le technicien. Si bien qu’un éventuel départ en fin de saison serait synonyme de catastrophe. Lors de la dernière campagne, ses 22 roses en Premier League correspondaient à… 39 % des buts des Gunners.

L’accord actuel entre Aubameyang et le club retient l’attaquant jusqu’au 30 juin 2021. Les deux parties se sont déjà réunies à plusieurs reprises autour de la table pour négocier une potentielle prolongation de contrat.

Conscient de l’importance du Gabonais, Arteta a tenu à rassurer les fans ce samedi. “Je suis convaincu qu’il va signer. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans ce genre d’accord et nous essayons de les résoudre. Je ne suis pas inquiet. Nous pouvons uniquement faire de notre mieux pour convaincre le joueur ou lui dire ce que nous pensons de lui. Nous n’avons pas toutes les cartes en main, finalement c’est au joueur et à l’agent d’accepter.”

Une prolongation d’Aubameyang aura certainement de quoi enchanter les supporters des Gunners. Peut-être même autant qu’une arrivée de renommée à 100 millions €…