L'entraîneur des Blaugranas est sous le feu des critiques après le partage à Vigo.

Ce samedi, le FC Barcelone a laissé filer des points importants dans la course au titre dans les ultimes minutes de la rencontre face au Celta Vigo. Un partage qui n'arrange pas les Blaugranas qui pourraient voir leur grand concurrent, le Real Madrid prendre deux points d'avance en cas de victoire ce soir à l'Espanyol Barcelone à six journées de la fin du championnat.

Et comme souvent dans ces cas-là, c'est l'entraîneur qui est critiqué. Quique Setién est sous pression en Catalogne et les médias espagnols ne l'ont pas épargné ce matin : "L'entraîneur a perdu la confiance du vestiaire. On s'en rend bien compte lors des 'pauses hydratation'. Setién parle à peine à ses joueurs et délègue à son adjoint Eder Sarabia car beaucoup d'entre eux l'ignorent quand il parle", peut-on lire ce matin dans le quotidien Marca.

Sur le même ton, le quotidien AS pointe que depuis son arrivée en janvier, Setién n'a pas amélioré le jeu du Barça par rapport à son prédécesseur Ernesto Valverde, qui possédait tout de même le soutien du vestiaire. Un appui de choc que ne possède pas Setién selon le journal espagnol.

Si la presse ibérique se montre très critique, Luis Suarez, double buteur face à Vigo s'est lui aussi montré acerbe envers son entraîneur : "Évidemment, c'est génial de pouvoir aider mon équipe en inscrivant deux buts", a-t-il expliqué face aux journalistes espagnols, "Mais je suis très déçu de la perte de points ce soir (samedi soir, NdlR). Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous ? Demandez à l'entraîneur, c'est à lui d'analyser cela."

Une sortie qui montre que la relation entre le coach catalan et ses joueurs n'est pas au beau fixe.

Quique Setién lui-même était déçu du résultat ce samedi comme il l'a confié en conférence de presse d'après-match : "Nous n'aurions pas dû nous retrouver dans cette situation. Nous aurions dû rentrer au vestiaire avec une avance plus confortable à la pause", a-t-il déclaré avant de déjà penser à la suite de la compétition, "Notre marge d'erreur se réduit. En théorie, nous devons désormais remporter nos six prochaines rencontres et compter sur une erreur de nos rivaux. Nous allons essayer de prendre un maximum de points. Je pourrais donner des milliers d'explications mais je ne pense que l'une d'entre elle soit la cause de notre méforme."

Arrivé en janvier dernier après le limogeage d'Ernesto Valverde, Quique Setién effectue au Barça sa première expérience dans un club du top européen après avoir entraîné Las Palmas et le Betis Sévile

En treize rencontres sur le banc du Barça, son bilan est de neuf victoires, deux nuls et deux défaites. Un bilan satisfaisant mais qui risque d'être insuffisant pour pouvoir conquérir le titre en Liga cette saison.

Et selon la presse espagnole, avec un contrat courant jusqu'en 2022 mais avec la possibilité de le rompre gratuitement en fin de saison prochaine, la situation de Setién n'est pas stable à Barcelone. Et il pourrait bien devoir plier bagage s'il ne remporte pas la Ligue des Champions en août prochain.