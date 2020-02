Les Catalans se sont inclinés 1-0 face à l'Athletico Bilbao.

Le FC Barcelone, 30 fois vainqueur de la coupe nationale (un record), a été éliminé en quarts de finale de la Coupe du roi jeudi soir par l'Athletic Bilbao, sur le fil, 1-0.

Les Catalans, en pleine crise interne et en manque de résultats sportifs, ont été battus sur un but de la tête de l'attaquant basque Iñaki Williams en toute fin de rencontre (90e+3). Un peu plus tôt, jeudi, le Real Madrid avait subi le même sort, à domicile contre la Real Sociedad (3-4).