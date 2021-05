Pour remporter leur 9e titre d’affilée, le 31e de l’histoire du Bayern, les joueurs d’Hansi Flick avaient besoin d’un succès contre Mönchengladbach ou d’une défaite de l’équipe de… Julian Nagelsmann. Ils ont eu les deux, et ont donc abordé leur match en étant déjà officiellement champions grâce à la belle victoire de Dortmund face à Leipzig (3-2) une heure plus tôt. L’occasion de profiter pleinement de la fête avec un véritable carton (6-0) avant de faire quelques adieux.

Outre Hansi Flick, qui s’en ira après deux magnifiques années, sept trophées et cet historique sextuplé (Ligue des champions, Coupe du monde des clubs, Bundesliga, Coupe d’Allemagne, Supercoupe UEFA et Supercoupe d’Allemagne), ce sont trois légendes bavaroises qui vogueront vers d’autres horizons : David Alaba, Jérôme Boateng et Javi Martinez.

Laissés libres en fin de saison, les trois joueurs ont connu les neuf sacres consécutifs du Bayern puisqu’ils sont présents dans l’effectif depuis respectivement onze, dix et neuf ans. Leur départ sera le symbole de l’ouverture d’une nouvelle ère, celle de Julian Nagelsmann, le plus jeune coach de Bundesliga.