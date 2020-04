Le gardien allemand et le club bavarois n'arrivent pas à se mettre d'accord en vue d'une prolongation.

Champion du monde en 2014 avec l'Allemagne, Manuel Neuer aura tout connu avec le Bayern Munich : sept fois champions d'Allemagne et 5 fois vainqueurs de la coupe, il a aussi remporté la Ligue des Champions 2013 avec les Bavarois. Mais alors que son contrat arrive à échéance en juin 2021, Neuer et le Bayern ne parviennent pas à trouver d'accord pour une prolongation de contrat. Les négociations seraient même dans l'impasse selon Kicker, qui publie ce mardi que le gardien voudrait resigner un contrat jusque 2025 alors que les Bavarois ne lui proposent un contrat que jusqu'en 2023. De plus, Neuer, via son agent, Thomas Kroht, négocie un salaire de 20 millions d'euros par an, soit bien plus que ce que le Bayern lui proposerait.

À 34 ans et après neuf saisons passés en Bavière, Manuel Neuer pourrait donc changer d'air et quitter la Bundesliga pour la première fois de sa carrière, lui qui avait joué à Schalke 04 avant de rejoindre le Bayern en 2011 pour un montant 30 millions d'euros. Plusieurs clubs anglais se seraient en effet renseignés, toujours selon Kicker dont Chelsea et Manchester City qui veulent acquérir un grand gardien d'expérience pour entourer leurs jeunes titulaires Ederson et Kepa.

Il faut désormais voir si le Bayern essayera de gagner un peu d'argent en revendant son joueur dès cet été ou si celui partira gratuitement dans un an.

En neuf ans au Bayern Munich, Manuel Neuer a disputé 373 rencontres et n'a encaissé que 266 buts. Un statistique qui démontre bien pourquoi l'Allemand a été élu à quatre reprises meilleur gardien de la planète. Par ailleurs, le Bayern Munich a déjà trouvé le successeur de Neuer en la personne du jeune Alexandr Nübel qui rejoint gratuitement les rangs bavarois cette année en provenance de Schalke et à qui les dirigeants avaient promis de disputer au moins dix rencontres dans la peau du titulaire. Le départ possible de Neuer pourrait bien évidemment changer la donne et lui octroyer une place de titulaire indiscutable entre les perches du Bayern.