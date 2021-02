Dans une conférence de presse irréelle avant le match de l'OM face à Lens, Villas Boas avait avoué avoir remis sa démission au club. Le Portugais s'était étonné de l'arrivé d'Olivier Ntcham en fin de mercato. "Ce n'est pas une décision que j'ai prise, je n'ai rien à voir avec ça. (...) A cause de ça, j'ai présenté ma démission sans rien vouloir de la part de l'OM sur mon contrat."

Lors de ce spectacle ahurissant, il a également avoué attendre l'aval de la direction pour pouvoir mettre les voiles. Et le club n'a pas traîné en annonçant la mise à pied du Portugais. Un communiqué qui devrait soulager un peu le coach olympien... même si cette décision n'est que conservatoire.

"Cette décision conservatoire est devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement" commence le communiqué. "Les propos notamment tenus aujourd’hui en conférence de presse à l’égard de Pablo Longoria, directeur général chargé du football, sont inacceptables. Son investissement exceptionnel ne saurait être remis en cause et a au contraire été salué par tous pendant ce mercato hivernal marqué par une crise sans précédent. D’éventuelles sanctions seront prises à l’encontre d’André Villas-Boas à l’issue d’une procédure disciplinaire."

Officiellement, AVB n'est donc pas encore viré en tant que coach de l'Olympique de Marseille. Mais, sauf surprise, ce sera plus que probablement bientôt le cas. Une situation aussi inédite que rocambolesque dans une équipe qui est classée neuvième en championnat. Bien loin des espérances affichées en début de saison.