Treize occasions cadrées (sept pour le Barça, six pour l’Atlético) mais aucun but. Les gardiens et les défenses du FC Barcelone et de l’Atlético Madrid ont sorti les grands moyens samedi après-midi (0-0).

Si ce point a presque un goût de victoire pour l’équipe de Yannick Carrasco, l’un des hommes en vue dans cette partie, il sonne comme un véritable échec pour les Catalans. Avec toujours deux unités de retard sur les Colchoneros (77 pts), le Barça (75) n’est plus maître de son destin à trois journées de la fin de la Liga.