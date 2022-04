On connaissait le Kylian Mbappé fabuleux joueur. On le découvre depuis la dernière trêve internationale comme véritable porteur de messages.

Le Français avait refusé de participer à une opération auprès des sponsors de la Fédération Française de Football qui vantaient les mérites de la nourriture grasse et des paris sportifs. "On ne va plus pouvoir faire l'économie non plus de la confrontation entre les valeurs portées par l'équipe de France d'une part et celles portées par chacun des joueurs d'autre part", avait prévenu son avocate Delphine Verheyden.

Ce jeudi, l'attaquant a profité d'une blague de mauvais goût de Winamax, un site de paris sportifs en ligne habitué à jouer sur le côté second degré sur les réseaux sociaux, pour faire passer un message. Sur la photo de l'opérateur, on peut y voir un homme assimilé à Wilfrid Mbappé, son papa, montrant ses fesses au public après le but de son fils.

Le champion du monde 2018 a relayé la photo en pestant, tout en demandant "un peu de respect svp".

Devant le tollé, le site de paris sportifs a supprimé sa publication.