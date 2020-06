Malgré une rencontre cauchemardesque mercredi soir à Manchester City (3-0), David Luiz espère rester à Arsenal, où son contrat arrive bientôt à échéance.

Le défenseur brésilien, en faute sur le premier but puis exclu sur le penalty qui a provoqué le deuxième, sera libre de tout contrat début juillet.

"J'aurais dû prendre une autre décision concernant mon avenir lors des deux derniers mois mais je ne l'ai pas fait", a déclaré David Luiz à Sky Sports. "J'ai encore quelques jours de contrat ici. J'aurais dû décider de mon avenir plus tôt. Je ne vais pas utiliser ça comme excuse, c'est ma faute. J'aime être ici (à Arsenal, ndlr) et c'est pour ça que je continue à m'entraîner."

L'entraîneur des Gunners Mikel Arteta a avoué qu'il ne savait pas à quoi allait ressembler le futur du Brésilien. "Il donne toujours le meilleur de lui-même et il le fera encore. Cela n'a pas fonctionné pour lui et l'équipe, c'est comme ça."

Après deux passages à Chelsea (2011-2014 et 2016-2019), David Luiz a rejoint Arsenal il y a un an. Il également évolué à Benfica (2007-2011) et au PSG (2014-2016). Le défenseur de 33 ans compte aussi 56 apparitions pour l'équipe nationale brésilienne.