Chaque dirigeant a sa petite idée pour terminer le championnat de France.

La Ligue 1, c'est terminé pour cette saison ! Le premier ministre français l'a annoncé mardi et c'est ce qu'à confirmé le président de la FFF, Noël Le Graet dans la foulée. Un arrêt définitif qui ne ravit pas certains dirigeants de clubs huppés qui, ne figurant pas dans la première partie du classement, risquent de manquer la prestigieuse Ligue des Champions. Du coup, certains d'entre eux expriment leur idée pour pouvoir, à tout prix terminer la saison actuelle. Jean-Michel Aulas, président de Lyon, proposait ainsi de terminer la saison sur un format réduit en instaurant des Playoffs au mois d'août.

Mais le président de Lille, Gérard Lopez veut, lui, aller encore plus loin en simulant la fin de saison. Son raisonnement est simple : "On risque de geler le classement de la Ligue 1 après la 28e journée. Le gel ne tient pas assez compte de qui a joué contre qui, à domicile ou à l'extérieur, et à quel moment de la saison. Par exemple: le PSG a pris plus de 2,5 points par match cette saison ; nous, le LOSC, avons joué deux fois contre Paris (pour deux défaites), alors que Rennes, qui nous distance d'un point en Championnat, ne l'a joué qu'une fois. Est-ce équitable ?", a-t-il expliqué au quotidien L'Équipe.

"On peut imaginer un modèle de calcul, plus scientifique, dans lequel on simulerait les résultats des dix dernières journées, selon les points pris à domicile ou à l'extérieur, pour obtenir un classement sur 38 journées. L'UEFA a dit qu'elle qualifierait les clubs selon les mérites sportifs et on sera attentif à cela", a-t-il poursuivi estimant que geler le classement au moment de l'interruption du championnat est aussi peu acceptable qu'une saison blanche : "Nous avons étudié la question: 71% des équipes ont changé de place dans les dix dernières journées, depuis dix ans."

Car Gérard Lopez en est persuadé, son équipe, quatrième à un point de Rennes au moment de l'arrêt de la compétition, aurait terminé sur le podium à la fin de la saison : "Je peux vous dire que, sur le terrain, on était partis pour se qualifier en Ligue des champions. J'en ai la certitude."