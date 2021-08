Arrivée de Messi au Paris Saint-Germain : "On peut se demander s’il existe un vrai fondement économique dans le club" Championnats étrangers François Thys © AFP

Le football européen suit, avec un peu de retard, le modèle des Franchise Players américains. “En basket ou au football américain, il s’agit de joueurs qui donnent une valeur sportive et commerciale à une franchise (un club, Ndlr).” Le phénomène est arrivé chez nous via Messi et Cristiano Ronaldo, et se généralise peu à peu. “Ils possèdent leur logo, leur ligne de vêtements, leur parfum, etc. Le joueur et le club vont créer un lien via lequel ils vont mutuellement se renforcer”, détaille Sébastien Ledure, fondateur et associé de CRESTA, un cabinet d’avocats spécialisé dans le sport.