Une seule victoire sur les quinze derniers matchs toutes compétitions confondues, onze points de retard déjà sur la quatrième place et seulement six d’avance sur celle de premier relégable. Pris dans tous les sens, les chiffres qui escortent le parcours d’Arsenal sont terribles. Ils disent tout de l’état de décrépitude dans lequel se retrouvent les Gunners (12es) qui vont recevoir ce mercredi Manchester United avec la peur au ventre, celle de connaître une cinquième défaite de rang sur leur pelouse pour creuser un peu plus le sillon de leur médiocrité.

(...)