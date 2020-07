Et si Arsenal parvenait tout de même à décrocher une place qualificative en Europa League? Tout d'abord surclassé par Manchester City, notamment à cause d'un David Luiz complètement à côté de ses pompes, les Gunners ont ensuite été assommés par Brighton et Neal Maupay à la dernière minute de la partie pour ses deux premiers matchs de reprise. A la fin de la rencontre, le coéquipier de Leandro Trossard n'hésitait pas à enfoncer ses adversaires: "Certains devraient apprendre l'humilité, particulièrement l'un d'entre eux". Sur comme en dehors des terrains, les Londoniens étaient au tapis. Empêtré à une dixième place, finalement assez significative de l'envergure prise par Arsenal ses dernières saisons. Touchés par "des problèmes internes" comme l'expliquait le coach Mikel Arteta. Les joueurs étaient au plus bas. Comment faire pour se relever d'une telle claque? Petit à petit Arsenal est parvenu à sortir la tête de l'eau. Mode d'emploi d'une petite résurrection made in Gunners.