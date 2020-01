Du haut de ses 18 ans, Martinelli a déjà inscrit 10 buts pour Arsenal cette saison. Il est rapidement devenu une lueur d'espoir pour les Gunners qui traversent actuellement une saison compliquée.

Le tableau d'affichage indique la 63e minute. Réduit à 10, Arsenal est mené 1-0 dans le derby londonien face à Chelsea et se fait largement dominer par les hommes de Frank Lampard. Sur un corner dégagé par sa défense, Martinelli récupère le ballon à la hauteur de son grand rectangle et s'offre un rush de 70 mètres pour inscrire le but égalisateur. Une fois de plus, l'attaquant de 18 ans étale son talent et sauve les siens (score final : 2-2). Les supporters d'Arsenal ont enfin l'occasion de s'enflammer : ils tiennent un véritable diamant brut. (...)