L'entraîneur des Gunners doit, en priorité, renforcer trois secteurs s'il veut lutter pour une qualification en Ligue des champions la saison prochaine.

Aux commandes d'Arsenal depuis le 22 décembre 2019, Mikel Arteta profite en ce moment de quelques semaines de répit bien méritées. Pour sa première expérience en tant qu'entraîneur principal, l'Espagnol a tout de même réussi à ramener une FA Cup à l'Emirates Stadium.

En Premier League, il dressera un bilan mitigé, mais riche en signes d'encouragement. Les Londoniens ont terminé 8e, mais ont tout de même pu enregistrer quelques matchs références, notamment les victoires face à Liverpool et à Manchester United. De plus, Arteta pourra se féliciter de l'éclosion du jeune et polyvalent Bukayo Saka (18 ans). Pour ses 28 premiers matchs (toutes compétitions confondues), le disciple de Guardiola a signé 16 victoires, 6 nuls et 6 défaites. Un bulletin qui atteste d'une équipe encore en transition.

Arteta semble constamment tiraillé entre, d'une part, adopter le style qui conviendrait le mieux aux joueurs qu'il a à sa disposition et, d'autre part, adopter son propre style. En effet, si Arsenal pratique aujourd'hui un football réactif et repose davantage sur des contres, Arteta préférerait une approche plus proactive et basée sur la possession.

Le natif de San Sebastian devra donc scruter le marché afin de pouvoir construire une équipe à son image. Trois éléments sont nécessaires : (...)