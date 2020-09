Arsenal peut-il réaliser la passe de trois face à Liverpool? Championnats étrangers Jérôme Brys © BELGA

Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, peut se targuer d'un record qu'il est certainement le seul à détenir parmi les entraîneurs des "grosses" cylindrées européennes: il est le seul à disposer d'un bilan positif face à Jurgen Klopp! Ni Pep Guardiola, Thomas Tuchel ou autres Mauricio Pochettino et Arsène Wenger ne peuvent se targuer d'un tel résultat. Alors bien sûr, il n'y a pas eu beaucoup de matchs entre les deux entraîneurs. Deux très exactement. Le premier, c'était en juillet dernier. A la surprise générale, malgré seulement 30% de possession de balle et 31 tirs concédés, les Gunners profitaient des erreurs aussi grosses qu'inhabituelles de Virgil Van Dijk pour l'emporter 2-1. Plus récemment, c'est au terme d'une séance de tirs au but (après un match nul 1-1) qu'Arsenal s'offrait le champion en titre et un nouveau sacre en Community Shield.