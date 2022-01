261 matchs pour huit trophées dont un titre de champion en 2013 et l’Europa League en 2017. Avec Manchester United, Ashley Young s’est forgé un palmarès. L’international anglais espère retrouver Old Trafford ce lundi avec Aston Villa, l’autre club majeur de sa carrière qu’il a retrouvé cet été à 36 ans et où il s’était révélé de 2007 à 2011.