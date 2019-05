Aston Villa va retrouver la Premier League trois ans après l'avoir quittée. L'équipe de Birmingham a battu Derby County 2 buts à 1, lundi, en finale des playoffs pour la montée.

Juste avant la pause, Anwar El-Ghazi a donné l'avantage à Aston Villa de la tête sur un centre de la droite de Elmohamady (44e).

John McGinn a doublé la mise en profitant d'une sortie aérienne manquée du gardien Kelle Roos (59e).

Jack Marriott a relancé le suspense d'une frappe tendue du droit (82e). Malgré le forcing final de Derby County, Aston Villa a tenu bon pour l'emporter 2-1.

Cette rencontre mettait aux prises deux anciennes gloires de Chelsea, John Terry, entraîneur adjoint de Dean Smith à Aston Villa, et Frank Lampard, entraîneur de Derby County.

Aston Villa avait quitté la Premier League en 2016. Les 'Villans' avaient été battus par Fulham en finale des playoffs l'an passé.

Derby County n'a plus joué en Premier League depuis 2008.

Aston Villa rejoint Norwich et Sheffield United, directement promus en tant que premier et deuxième du Championship. Cinquième, Aston Villa a battu West Bromwich et donc Derby County pour retrouver sa place parmi l'élite. Cardiff, Fulham et Huddersfield sont eux relégués de la Premier League à la D2.