À 24 ans seulement, Grealish a déjà connu un tas de virages dans sa carrière et semble enfin confirmer son potentiel.

Quels sont les points communs entre Jack Grealish et Thomas Shelby ? La coupe de cheveux bien évidemment, mais avant tout le fait qu’ils aient tous les deux la mainmise sur la ville de Birmingham. Si Thomas Shelby le fait en tant que gangster et leader des Peaky fookin’ Blinders, Jack Grealish le fait en tant que joueur et capitaine de son club de cœur, Aston Villa. (...)