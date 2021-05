Simon Hamoir, Louis Janssen et Jonathan Lange

Simon Hamoir, Louis Janssen et Jonathan Lange

Simon Hamoir, Louis Janssen et Jonathan Lange

Voilà, c'est fini. Les champions des cinq grandes compétitions européennes sont connus, avec l'Atlético Madrid et le Losc dans le rôle des sacrés de dernière minute. Au bout d'un suspense insoutenable et après de nombreux retournements de situations. Bien sûr, les cinq équipes sacrées ont pu s'appuyer sur des collectifs solides. Mais l'heure est pour nous venue de sortir quelques hommes du lot, notamment certains Diables rouges, et de revenir sur les matches qui ont tout changé.



(...)