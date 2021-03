Diego Simeone et Pep Guardiola étaient deux entraîneurs très frustrés dimanche soir à l’issue de leur derby respectif. Le premier a manqué l’occasion d’enfoncer le clou sur la concurrence à cause d’un but pris en fin de match (1-1) tandis que le second a été impuissant face à United (0-2), mettant fin à une série historique de 21 succès consécutifs.